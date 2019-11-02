Врачи рассказали, почему не стоит ходить с голыми щиколотками в холода

Российские врачи рассказали ТАСС, почему не стоит ходить с голыми щиколотками в холодную погоду.



Эксперты отметили, что мода на укороченные штаны пришла в Россию из Европы, где зимой климат несколько иной.



Уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина считает, что хождение с голыми щиколотками опасно общим переохлаждением организма, что может вызвать простуду. Также влажность – дождь, снег – не самым образом сказывается на голеностопе человека. Из-за переохлаждения могут возникнуть различные воспаления суставов, артроз.



Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что из-за следования моде у человека могут появиться проблемы с кровообращением, что, в свою очередь, вызовет нарушение лимфотока, а следовательно снижение иммунитета.



Чуть менее категорична эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова. Она заявила, что каждый должен следовать своим ощущениями и сам подбирать себе одежду. Запрещать ходить с открытыми щиколотками нельзя, но врачи всё же рекомендуют одеваться по погоде. При этом сама Тарасова не исключает, что зимой любители такой одежды могут получить локальное переохлаждение.

