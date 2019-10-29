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Врачи рассказали, почему есть по ночам опасно не только для фигуры

Еда ночью опасна не только для фигуры, она может вызвать и другие проблемы со здоровьем. Об этом, со ссылкой на пресс-релиз Минздрава Московской области, сообщает «Российская газета».

Медики отмечают, что по ночам структуры ротовой полости «считают», что человек спит, поэтому еду больше не будет. Снижается активность слюнных желёз, из-за этого пища хуже перерабатывается. Также частички еды остаются на зубах, что существенно увеличивает риск возникновения кариеса.

Медики также отметили, что по ночам организм восстанавливает клетки. Если человек поел, организм тратит силы на переваривание пищи, на восстановление просто не хватает энергии. В результате – преждевременное старение.

Также плохо ночная еда может сказаться и на сердечно-сосудистой системе. После перекуса увеличивается уровень глюкозы, которая влияет на стенки сосудов, постепенно истончая их. Могут также возникать тромбы и атеросклеротические бляшки.

Хуже после еды становится и сон. В результате на следующий день человек просыпается уставшим, с тяжёлой головой.

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