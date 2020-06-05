Врачи ожидают всплеска венерических болезней из-за сокращений медпомощи

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Ученые оценили влияние пандемии коронавируса на снижение заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями, а также отметили, что теперь будет наблюдаться рост числа пациентов с другими заболеваниями, в том числе венерическими.

Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Орлова рассказала «Известиям», что говорить о грядущей волне заболеваемости пока рано, но нельзя исключать такую вероятность.

При этом многие российские специалисты подтверждают, что в связи с пандемией в ряде медучреждений были приостановлены услуги по лечению и профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина сообщила «Известиям», что Европейская академия дерматовенерологии провела опросы, которые свидетельствуют о массовых сбоях в области профилактики и лечения ИППП во всем мире.

«Переориентация сил здравоохранения привела к сокращению мер и усилий по борьбе со вспышками ИППП. Лечение пациентов и их половых партнеров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов», — пояснила медик.

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