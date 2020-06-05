Пятница, 5 июня, 2020
18.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Врачи ожидают всплеска венерических болезней из-за сокращений медпомощи

7info 2
Изображение Skica911 с сайта Pixabay
-

Ученые оценили влияние пандемии коронавируса на снижение заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями, а также отметили, что теперь будет наблюдаться рост числа пациентов с другими заболеваниями, в том числе венерическими.

Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Орлова рассказала «Известиям», что говорить о грядущей волне заболеваемости пока рано, но нельзя исключать такую вероятность.

При этом многие российские специалисты подтверждают, что в связи с пандемией в ряде медучреждений были приостановлены услуги по лечению и профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина сообщила «Известиям», что Европейская академия дерматовенерологии провела опросы, которые свидетельствуют о массовых сбоях в области профилактики и лечения ИППП во всем мире.

«Переориентация сил здравоохранения привела к сокращению мер и усилий по борьбе со вспышками ИППП. Лечение пациентов и их половых партнеров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов», — пояснила медик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бремя подарCoV: новым вызовом пандемии станут венерические болезни

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов: С реализацией национального проекта «Экология» появились дополнительные механизмы для решения поставленных задач

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём эколога. Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем эколога!
Узнать больше

В Рязани проверили ремонт дорог на улицах Забайкальская и Высоковольтная

Администрация
4 июня заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров вместе с подрядчиками и представителями общественности...
Узнать больше

Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу

Видео
В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать праздник Троицы. накануне митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к верующим и рассказал, можно...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу

Видео
В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать праздник Троицы. накануне митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к верующим и рассказал, можно...
Узнать больше

Назначен врио начальника УМВД по Рязанской области

Власть
Напомним, место начальника стало вакантным из-за того, что бывший глава Рязанского регионального УМВД Сергей Лебедев пошёл на повышение. Он возглавил Следственный департамент МВД России.
Узнать больше

Мэрия сообщила новые данные о заражений коронавирусом по районам Рязани

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что на 4 июня в регионе зарегистрированы 3872 человека с подтвержденным и условно подтверждённым COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+