Врачи назвали явный признак возможного инфаркта

Избыточный вес у подростков связан с повышенным риском возникновения сердечного приступа. Об этом на конгрессе кардиологов в Париже рассказала шведский врач Мария Аберг из Гетеборгского университета, сообщает РЕН ТВ.



Учёные проводили исследование о состоянии здоровья почти 1,7 миллиона человек, которые родились в период с 1850 по 1987 год. Мужчины регулярно проходили медицинские осмотры, в 18 лет были зачислены на военную службу. За период с 1969 по 2016 году у исследуемых было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. При этом средний возраст, в котором у них происходило инфаркт, составил 50 лет.



Было установлено, что у тех людей, которые в подростковом возрасте имели избыточный вес, вероятность инфаркта возрастала от 2,64 до 3,05 раза. Это очень беспокоит медиков, так как в последнее время число подростков и детей с лишним весом увеличилось.

