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Врачи назвали передающиеся при поцелуе недуги

Медики назвали те недуги, которые передаются вместе со слюной во время поцелуя. Такие болезни сперва попадают в организм, а потом оказываются в кровотоке и распространяют вирус.

Врачи отметили, что иногда во время глубокого поцелуя можно заразиться сифилисом. Также зачастую партнеры могут передавать друг другу герпес. Межу людьми при поцелуе передается и мононуклеоз. При этом недуге тот, кого заразили, может заболеть ангиной и страдать от повышенной температуры. Когда у человека ослаблен иммунитет, он может заразиться цитомегаловирусом при поцелуе, или вирусом папилломы человека.

Эксперты отмечают, что поцелуй может привнести в жизнь человека Helicobacter pylori, которая позднее привнесет в жизнь зараженного боли в кишечнике или гастрит. Самым последним и опасным недугом врачи называют гепатит A. Эта болезнь может передаться не только через поцелуй, но и через контакт с вещами больного, сообщают Актуальные новости.

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