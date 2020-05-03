Врачи бросили старика с коронавирусом у подъезда дома в Москве

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Родственники пенсионера пожалуются в ГСУ СК по Москве и Департамент здравоохранения столицы из-за того, что его якобы бросили с температурой и коронавирусом возле подъезда. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в начале апреля 75-летний мужчина попал в 13-ю больницу с сердечным приступом. Спустя некоторое время его выписали, однако вскоре доставили в 36-ю больницу, где пенсионер заразился коронавирусом.

По словам юриста Алексея Прянишникова, врачи довезли пожилого мужчину до дома в бессознательном состоянии, после чего оставили у подъезда и положили у дверей. Соседи мужчины позвонили в скорую, в результате чего его госпитализировали в 15-ю больницу.

Подробности уточняются.

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