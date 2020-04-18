Врач скорой в защитном костюме жестоко избили в Кировской области

В управлении МВД прокомментировали нападение на врача скорой помощи в Кирово-Чепецке, который приехал к пациенту брать анализы на коронавирус. Об этом пишет портал Pro Город.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.
По предварительной информации, двое нетрезвых мужчин беспричинно избили водителя скорой помощи и врача этой бригады. С места происшествия подозреваемые скрылись, их личности устанавливаются. Проводится проверка.
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