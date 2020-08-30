Врач заявила, что борода полезна для здоровья

Дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова заявила, что борода и усы могут оказать существенную пользу организму человека. Главным «умением» бороды является снижение риска развития онкологии, а также защита лица от воздействия ультрафиолета.

Кроме того, растительность на лице помогает сохранять естественные масла в коже, увлажняют ее. Также борода помогает снизить количество аллергических реакций, Люди с бородой меньше бреются, что также положительно влияет на кожу лица.

Однако борода может также нанести и вред, если не содержать ее в порядке. Растительность на лице может быть местом скопления бактерий, сообщает РЕН ТВ.