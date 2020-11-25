Врач-сомнолог рассказала, как правильно пробуждаться

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, как правильно настраивать будильник, чтобы нормально пробуждаться. Ее слова передает РИА «Новости».
Эксперт поведала, что лучше всего настроить будильник на одно и то же время как в будние дни, так и в выходные. В противном случае есть риск попадания в глубокую фазу сна, когда будет невозможно услышать звонок.
При этом звонок будильника должен быть разным для тревожных и депрессивных людей. Но главное — звук обязан быть приятным для человека.
Примечательно, что сигнал будильника должен быть ритмичным и оптимистичным. Но стоит отказаться от быстрых и агрессивных мелодий. К тому же не лучшим выбором являются «природные» звуки: пение птиц, шум водопада. Велика вероятность, что они просто не разбудят спящего.