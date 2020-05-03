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Врач с коронавирусом выпал из окна воронежской больницы

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В Новоусманской ЦБР в Воронежской области из окна выпал врач скорой помощи Александр Шулепов. Об этом пишет телеканал «TV Губерния».

Инцидент произошел в ночь на 2 мая. Сообщается, что 37-летний медик находился в палате на втором этаже медучреждения, где проходил курс лечения от COVID-19. Мужчина выжил, но врачи борются за его жизнь.

Отметим, что ранее медик жаловался, что его заставляют работать после выявления коронавируса. Также он говорил, что врачей не обеспечивают средствами защиты и не проверяют на наличие вируса. В депздраве подобные заявления назвали фейками.

Вскоре мужчина признался, что записал видео «на эмоциях». Руководство больницы, узнав о его диагнозе, спустя час сняло его со смены.

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