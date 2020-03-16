Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал телеканалу RT побег пациентки из-под карантина.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта. Женщина была помещена в карантин с подозрением на коронавирус. Её удалось вернуть обратно в медучреждение, однако к тому моменту она уже успела побывать у себя дома.

По словам специалиста, такое поведение пациентов обнуляет всю работу, направленную на сдерживание вируса.

«К сожалению, мы сталкиваемся с фактором недобросовестного поведения пациентов из группы риска инфицирования COVID-19. Они самовольно покидают стационар, что приводит к дополнительным розыскным работам. Катастрофа состоит в том, что с момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией, они действительно представляют собой биологическую угрозу распространения вируса», – заключил Проценко.

Он призвал пациентов к терпению и сознательности.