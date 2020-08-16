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Новости мираПроисшествия

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Никита Брыкин

Сердечно-сосудистый хирург Автандил Бабунашвили отреагировал на быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, пишет РИА Новости.

По словам медика, на решение о выписке может повлиять много факторов. В частности, все зависит от того, насколько тяжелое было исходное положение при поступлении артиста.

Медик отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. По его словам, если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день.

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Однако при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц. При этом от сужения и перекрытия сосудов могут возникнуть последствия, которые потребуют уже более длительного лечения.

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