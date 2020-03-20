Врач предупредила об опасности «стратегического запаса» круп на дому

В последнее время многие жители России из-за коронавируса стали стремиться делать дома «стратегические запасы» различных продуктов. В их числе и крупы – гречка, рис, а также макароны. Чем могут быть опасны такие закупки, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.



Она отметила, что крупы также имеют свой срок хранения. Пусть он и достаточно долгий, но хранить вечно ту же гречку точно не стоит.



Врач также подчеркнула, что хранить крупы нужно в определённых условиях – упаковка продукта должна быть целой, помещение хорошо проветриваться. В противном случае, при большой влажности, может образоваться плесень. В крупах могут завестись различные жуки, мошки, отложить там свои личинки. Кроме того, в некоторых случаях их могут повредить грызуны.



– Если что-то завелось, паразиты мигрируют, – рассказала Чернышева.



Она отметила, что если в одном из пакетов завелись жучки, лучше всего выбросить и те, что находятся с ним рядом.



– Есть вредные мошки, которые прогрызают целлофан, нарушают целостность упаковки и перебираются, мигрируют, – рассказала врач. – Можно просеять и прожарить крупу, но лучше всё же от такого продукта избавиться.

