Врач перечислил признаки приближающейся смерти

Кардиолог Анатолий Трифонов перечислил признаки, которые говорят о скором наступлении смерти. Он отметил, что симптомы приближения летального исхода можно распознать за две недели, если у человек есть тяжелые заболевания сосудов.

«Если речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10-15 дней до летального исхода», – сказал Трифонов.

По его словам, у человека может появиться недомогание, вялость и одышка, чувство страха, покраснение лица, расширение зрачков и частые потери сознания.

Кроме того, к смерти может привести сердечная недостаточность, сообщает РИА ФАН.

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«Предшествующие смерти симптомы — изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», — отметил врач.

По словам специалиста, при данных симптомах нужно сразу обращаться за медицинской помощью, так как она может стать единственным выходом для предотвращения смерти.