Врач-онколог рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона ﻿

Врач одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона. Об этом сообщает «Российская газета».



Онколог советует соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки. А вот красное вино стоит употреблять не более двух раз в неделю. Также Антония Бейтцен-Хейнеке отметила, что есть связь между употреблением большого количества мяча возникновением рака толстой кишки.



Отказалась специалист и от употребления сладких продуктов, особенно газировки. По её мнению, есть связь между присутствием в рационе продуктов с сахаром и возникновением рака. Пить она советует воду и несладкий чай.



Ну и, конечно же, стоит употреблять больше овощей. Они богаты клетчаткой и не содержат, в отличие от фруктов, большого количества фруктозы.



При этом онколог советует в качестве гарнира выбирать картофель. По её мнению, он менее калорийный, чем макароны или белый рис.

