Врач оценила состояние младенцев, найденных в московской квартире

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Главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии малышей, которых нашли накануне в квартире в Москве, пишет РИА Новости.

Сообщается, что видимых патологий у детей не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит. Дети будут полностью обследованы.

«Относительно можно назвать их здоровыми, видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены», – отметил Османов.

По предварительным данным, их возраст от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Возбуждено уголовное дело о продаже детей.