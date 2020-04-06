Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

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Член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов заявил, что вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в число которых входит COVID-19, пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что создатели вакцины столкнулись с определенными трудностями, которые не дают возможности назвать точные сроки ее создания.

«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», — рассказал Горелов.

При этом эксперт надеется, что Россия будет интегрирована в мировое пространство в вопросе создания вакцины от коронавирусной инфекции.