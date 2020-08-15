Врач Ефремова заявил об испытаниях лекарства от COVID-19 на актере

Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый признался, что актер принимал незарегистрированный медицинский препарат. Об этом стало известно газете «МК».

Медик отметил, что артист был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который специалист разработал и сейчас регистрирует.

По словам Круглого, разработка представляла собой смесь известных противовирусных средств, дающихся ингалляционно.

Реклама

Врач утверждает, что благодаря лекарству Ефремов мог посещать разные заведения, будучи уверенным, что не заболеет.