Вторник, 28 апреля, 2020
1.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

7info

Эксперты подсчитали выручку аптек в марте этого года

Новости мира
В марте этого года средняя стоимость лекарств в российских аптеках оказалась на 9% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Подорожание на...
Узнать больше

Учительница стала фигуранткой уголовного дела за секс с учеником

Новости мира
35-летняя учительница стала фигуранткой уголовного дела в Астрахани. Причиной стал секс с 15-летним парнем, который был у преподавателя и юноши с осени...
Узнать больше

День работников скорой медицинской помощи

В этот день
28 апреля считается Днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Хотя это пока не официальный праздник, но активность медработников и ряда...
Узнать больше
-

Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов дал советы по поводу болезни. Об этом пишет «Российская газета».

«Короткий ковидный FAQ» он разместил у себя на странице в Фейсбуке.

Родионов написал, что какого-то секретного рецепта у него, как у медика, нет. Коронавирус пока не имеет специфического лечения. В больницу человека кладут не после диагностики заболевания, а из-за тяжести его течения. Если пациенту очень плохо, появилась одышка – надо вызывать скорую и готовиться к госпитализации. Если этого нет, можно лечиться дома. 

Напомним также, что ранее Минздрав сообщил, в каком случае человека обязательно госпитализируют, даже, если болезнь проходит легко. 

Родионов рассказал, что в больнице пациентам дают препараты для разжижения крови и делают ингаляции кислорода. Если это не помогает, подключают к аппарату ИВЛ. Это очень плохо, так как велика вероятность смерти. 

Приезжать в больницу самому врач не рекомендует, советуя вызывать скорую помощь, чтобы не создавать лишних проблем. 

Также медик отмечает, что тесты не всегда показывают точную картину, но в приёмном покое врачи, увидев состояние пациента, на 99,9% уверены в диагнозе. 

Тем, кто волнуется и хочет сдать анализ, Родионов советует сидеть дома, так как сейчас любой контакт с медициной опасен инфицированием.

Принимать антикоагулянты для профилактики, по словам специалиста, не нужно. 

– Антикоагулянты не предупреждают и не лечат саму инфекцию. Они позволяют разомкнуть цепочку патологических процессов, отвечающих за развитие осложнений, – написал Родионов.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

В Новомичуринске ищут пропавшего мужчину

Новости Рязани
В Рязанской области пропал 46-летний Анатолий Малев. Информация о начале его поисков появилась в группе ПСО «ЛизаАлерт». Малев –...
Узнать больше

Рязанцы устроили концерт под окнами БСМП

Новости Рязани
В Рязани молодые люди устроили концерт под окнами нового здания Больницы скорой медицинской помощи. Напомним, сейчас в БСМП лечат...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

Путин объявил выходными ещё три дня в мае

Новости мира
России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.  При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+