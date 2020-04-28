Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

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Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов дал советы по поводу болезни. Об этом пишет «Российская газета».

«Короткий ковидный FAQ» он разместил у себя на странице в Фейсбуке.

Родионов написал, что какого-то секретного рецепта у него, как у медика, нет. Коронавирус пока не имеет специфического лечения. В больницу человека кладут не после диагностики заболевания, а из-за тяжести его течения. Если пациенту очень плохо, появилась одышка – надо вызывать скорую и готовиться к госпитализации. Если этого нет, можно лечиться дома.

Напомним также, что ранее Минздрав сообщил, в каком случае человека обязательно госпитализируют, даже, если болезнь проходит легко.

Родионов рассказал, что в больнице пациентам дают препараты для разжижения крови и делают ингаляции кислорода. Если это не помогает, подключают к аппарату ИВЛ. Это очень плохо, так как велика вероятность смерти.

Приезжать в больницу самому врач не рекомендует, советуя вызывать скорую помощь, чтобы не создавать лишних проблем.

Также медик отмечает, что тесты не всегда показывают точную картину, но в приёмном покое врачи, увидев состояние пациента, на 99,9% уверены в диагнозе.

Тем, кто волнуется и хочет сдать анализ, Родионов советует сидеть дома, так как сейчас любой контакт с медициной опасен инфицированием.

Принимать антикоагулянты для профилактики, по словам специалиста, не нужно.

– Антикоагулянты не предупреждают и не лечат саму инфекцию. Они позволяют разомкнуть цепочку патологических процессов, отвечающих за развитие осложнений, – написал Родионов.