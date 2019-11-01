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Новости мира

Впервые за три года снизились переводы из России за рубеж

Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Так, объем перечисленных за границу средств через системы «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» в I квартале 2019 года упал на 11,8% и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года.

По мнению представителей системы «Юнистрим», в основном на рынок негативно повлияло усиление Центробанком контроля за перечислениями.

Также на общих показателях отразилось сокращение переводов на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.

Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан.

Эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Аналитики прогнозируют и дальнейшее снижение объема из-за уменьшения притока мигрантов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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