Возлюбленный изнасиловал и пытал бросившую его школьницу в Новой Москве

Суд вынес приговор 19-летнему парню из Саранска, который до полусмерти замучил бросившую его старшеклассницу в Новой Москве. Об этом пишет «МК».

Как стало известно, мужчина и 17-летняя школьница встречались почти полтора года. В августе прошлого года девочка заявила молодому человеку, что больше не хочет с ним встречаться. Тогда у парня созрел жестокий план. Он позвал возлюбленную в парк якобы для последнего разговора.

Там мужчина стал склонять бывшую девушку к интиму и пригрозил, что если та откажет, то он убьет ее родных и любимых питомцев. Получив отказ, агрессор изнасиловал свою жертву, а потом стал пытать. Изверг душил девушку ремнем. Садист также достал из рюкзака лезвие и порезал на руках жертвы вены.

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Некоторое время он просто сидел и смотрел, как его недавняя пассия истекает кровью. После этого злоумышленник нанес девочке 30 ударов ножом в грудь, спину, шею и голову, чтобы никто не узнал об их встрече.

Девушку спасли сотрудники ППС, которые вместе с родственниками искали ее, выкрикивая имя. Насильник попытался покончить с собой и выдал себя, закричав от боли. Преступника задержали.

Пострадавшая девушка чудом выжила. Есть риск, что одна сторона тела несчастной может остаться парализованной.

Злоумышленника приговорили 18 годам колонии строгого режима.