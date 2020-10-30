Возлюбленный 9 дней жил с телом убитой сожительницы под диваном

Тело убитой 42-летней жительницы Карпинска Марины Портновой девять дней пролежало под диваном в комнате ее 53-летнего сожителя в одном из общежитий. Об этом пишет портал «E1.ru».

Позже рецидивист признался, что избил свою возлюбленную, а затем положил под диван еще живую. Все дни, пока тело находилось в его комнате, мужчина принимал гостей и участвовал в поисках своей сожительницы.

Дочь убитой женщины утверждает, что отчим неоднократно избивал ее мать.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Девушка утверждает, что злоумышленник включал электрообогреватель и ставил его напротив дивана для того, чтобы тело быстрее разлагалось. Мужчина хотел вынести труп на помойку, однако испугался, что его кто-нибудь заметит.

Во время обыска убийца сидел на диване. Когда же его попросили слезть, он ответил, что диван не открывается. Вскоре правоохранители силой стащили мужчину с него, и увиденное привело их в шок.