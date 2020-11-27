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Возбуждено дело против сестры волгоградца, убившего человека из-за ссоры в чате

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против женщины, чей брат насмерть забил волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в чате, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жуткая история произошла в конце октября. Женщина и Роман не поняли друг друга и начали выяснять отношения в родительском чате. Дама посчитала себя оскорбленной. После этого ее брат избил обидчика. Вскоре потерпевший скончался в реанимации.

Женщину обвиняют в подстрекательстве. Обвинения предъявлены и ее супругу. Он также участвовал в избиении Романа.

Отметим, что подозреваемый в убийстве Арсен Мелконян был арестован до 24 декабря.

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