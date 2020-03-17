ВОЗ назвала лекарство для самолечения COVID-19

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что во время самолечения от коронавирусной эпидемии можно использовать парацетамол. Это сообщил секретарь организации Кристиан Линдмайер.

Медики также предупредили, что лечиться ибупрофеном и содержащими его препаратами опасно. Известно, что сейчас ВОЗ исследует возможные риски смертности от пневмонии COVID-19 при использовании ибупрофена.

Напомним, что на данный момент число заболевших коронавирусной инфекцией превышает 182 000 человек. Они находятся в 146 государствах, сообщает Знак.