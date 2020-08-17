ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

В частности, в Англии были опубликованы результаты исследований, в которых говорилось, что длительное воздействие загрязнённого воздуха на организм человека увеличивает вероятность смерти пациента на 7%. Подобные исследования проводились и в других странах.

Нейра считает, что повреждённые из-за неблагоприятных условий лёгкие при коронавирусе более уязвимы, чем лёгкие здорового человека. При этом речь идёт не только о коронавирусе, но и о любом другом заболевании.

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Врач считает, что с загрязнением воздуха необходимо бороться. При этом она подчеркнула, что в некоторых городах его улучшению способствовал введённый карантин.

Отметим, что в Рязани жители регулярно жалуются на качество воздуха. В четверг, 13 августа, в городе прошёл пикет «за чистый воздух».