Воспитательница избила ребенка шнуром от зарядки из-за баловства

Следователи приступили к доследственной проверке в Воронеже по сообщению о ребенке, которого якобы избила воспитательница детсада. Об этом пишет портал «Вести Воронеж».
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Железнодорожном районе. По предварительным данным, сотрудница била мальчика шнуром от зарядки. О случившемся стало известно от одного из родителей.
Утверждается, что так воспитатель наказала подопечного за то, что тот баловался. После этого сотрудницу детсада якобы уволили.
В пресс-службе мэрии уточнили, что знают о случившемся, но подробности инцидента до окончания внутренней проверки говорить отказались.