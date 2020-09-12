Воспитательница избила ребенка шнуром от зарядки из-за баловства

Следователи приступили к доследственной проверке в Воронеже по сообщению о ребенке, которого якобы избила воспитательница детсада. Об этом пишет портал «Вести Воронеж».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Железнодорожном районе. По предварительным данным, сотрудница била мальчика шнуром от зарядки. О случившемся стало известно от одного из родителей.

Утверждается, что так воспитатель наказала подопечного за то, что тот баловался. После этого сотрудницу детсада якобы уволили.

В пресс-службе мэрии уточнили, что знают о случившемся, но подробности инцидента до окончания внутренней проверки говорить отказались.