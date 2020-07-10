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Новости мираПроисшествия

Восьмиклассник зарезал замдиректора школы под Новосибирском

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя директора по воспитательной работе школы в поселке Смоленский под Новосибирском. Об этом пишет портал «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. По предварительной версии, восьмиклассник проник в дом учительницы через окно с целью ограбления. Женщина проснулась и попыталась помешать злоумышленнику. В этот момент школьник ударил педагога ножом. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Школьника задержали. Подросток учился в той же школе, где его жертва. Он признался в содеянном.

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