Восемь жителей Ставрополья заразились COVID-19 за сутки

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COVID-19 поразил еще восемь человек на территории Ставропольского края. Об этом стало известно благодаря главе региона Владимиру Владимирову.

Он сообщил в Инстаграме, что всего в Ставрополье коронавирусом заболели 74 человека. При этом шесть заразившихся пребывают в тяжелом состоянии. Еще пятеро – в состоянии средней тяжести. Десять человек излечились от пандемии.

По словам губернатора Ставропольского края, все заболевшие размещены в больницах. За ними присматривают врачи. Ведется лечение.

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