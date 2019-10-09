Воронежский извращенец напал на ребёнка в подъезде

Девятилетний школьник возвращался домой после занятий. Как обычно, он позвонил в домофон, и мама пустила его в подъезд. Женщина решила встретить ребёнка и, выйдя на лестничную площадку, обнаружила страшную картину. Её сын стоял голый: брюк и трусов на нём не было. Рядом с сыном был чужой мужчина.

Увидев женщину, извращенец бросился бежать. Мама ребёнка хотела догнать его, но осознала, что одна не сможет с ним справиться. Тогда женщина побежала в отделение полиции, которое находилось в этом же доме. За это время извращенцу удалось скрыться.

Сам мальчик позднее признался, что находился в бессознательном состоянии. Он понимал, что мужчина предлагал сделать ему массаж, а сам при этом раздевал его, но сопротивляться не смог. К счастью, мама ребёнка спугнула извращенца, и для их семьи история завершилась благополучно.

Эту историю рассказала moe-online.ru читательница, пожелавшая остаться неназванной. По её словам, мама мальчика описывала преступника как смуглого коренастого мужчину лет сорока.

В пресс-службе Управления СК РФ по Воронежской области сообщают, что следователи истребовали материал по факту произошедшего из МВД, ведётся проверка.