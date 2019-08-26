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Вооружённый человек проехался в багажнике машины

Фото: Елец Новости города

В воскресенье, 25 августа, в городе Ельце Липецкой области сфотографировали автомобиль, в багажнике которого ехал вооружённый человек. Информация об этом появилась в паблике Елец Новости города.

Автор снимка сообщил, что и ехавшие в салоне люди были также вооружены.

Пользователи соцсети предположили, что люди едут играть в страйкбол. Некоторые усомнились, что в руках у мужчины автомат. В то же время комментаторы отметили его габариты.

– Но малый в багажнике реально габаритный, вон аж нога не поместилась, – написал один из них. 

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