Вооружённый человек проехался в багажнике машины

В воскресенье, 25 августа, в городе Ельце Липецкой области сфотографировали автомобиль, в багажнике которого ехал вооружённый человек. Информация об этом появилась в паблике Елец Новости города.



Автор снимка сообщил, что и ехавшие в салоне люди были также вооружены.



Пользователи соцсети предположили, что люди едут играть в страйкбол. Некоторые усомнились, что в руках у мужчины автомат. В то же время комментаторы отметили его габариты.

