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Новости мираПроисшествия

Вооруженный мужчина захватил в заложники шестерых детей в Петербурге

Никита Брыкин

Житель Колпино, входящего в состав Петербурга, взял в заложники шестерых детей и сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 38-летний вооруженный мужчина, будучи пьяным, удерживал несовершеннолетних в трехкомнатной квартире на Пролетарской улице. В полицию обратилась его жена. Она рассказала, что муж выгнал ее, заперся внутри и не выходит на связь. При этом через дверь она слышала плач детей.

По предварительной информации, мужчина — биологический отец двоих ребят. Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Никто из детей не пострадал, их состояние оценят медики.

Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы. Один из мотивов — это ревность. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

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