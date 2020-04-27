Вооруженный мужчина задержал грабителя в магазине

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В Кашире мужчина, пришедший в магазин, увидел попытку ограбления. Он пресек ее, поймав одного из преступников.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УМВД, грабители в масках, в ночное время суток, ворвались в один из продуктовых магазинов. Они взяли из кассы 12 000 рублей, угрожая продавщице ножом, а потом заставили женщину открыть подсобку. В это время на территорию торговой точки вошел покупатель. Заметив людей в масках, он вышел из супермаркета, а чуть позже вернулся с пневматическим пистолетом и «попытался задержать нападавших».

Во время «операции» один из злоумышленников сбежал, а второй был задержан отважным посетителем. «по горячим следам» был арестован и подельник пойманного ранее грабителя.

По факту случившегося уже заведено уголовное дело. Известно, что нападавшие приехали из Оренбургского региона и уже были судимы.