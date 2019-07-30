Volkswagen Polo стал лидером продаж в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую популярную модель в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2019 года. Для этого они проанализировали рынок новых легковых автомобилей.

Выяснилось, что наибольшей популярностью и жителей двух столиц пользуется седан Volkswagen Polo. В Москве эта модель разошлась тиражом в 2145 экземпляров, показав рост в 2,2 раза по сравнению с июнем 2018 прошлого года. В Санкт-Петербурге автомобиль приобрели 397 местных жителей.

Отметим, что в список также попали такие модели, как Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Rio и Hyundai Solaris.