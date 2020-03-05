Волейболистка устроила пикет из-за роста в Казани

Игрок волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ольга Бирюкова устроила одиночный пикет в столице Татарстана. Девушка вышла на улицу Баумана и выразила свое недовольство отношением людей к ее росту, сообщает Вечерняя Казань.

Она держала в руках таблички с надписями: «Это гены, а не морковь», «Нет, я не баскетболистка» и «Хватит спрашивать мой рост!». Таким образом спортсменка решила показать, что некоторые людские мнения относительно ее роста обижают ее.

Итоги пикета волейболистка выложила в Инстаграме. Она оставила забавную подпись: «Я — Биря и мой рост 193 см. Удобный случай высказаться о том, что накипело. Подключайтесь, создадим свой клуб «Клуб Рослых и Находчивых» (оригинальные пунктуация и орфография сохранены).