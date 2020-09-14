Военные опробуют экологически чистые источники энергии

Участников стратегических учений «Кавказ-2020» обеспечат экологически чистой энергией,сообщили «Известиям» в Минобороны. В полях развернут ветряные генераторы и солнечные электростанции. От них будут получать энергию командные пункты, системы вооружения и военная техника, палаточные лагеря.

В отличие от привычных дизельных генераторов новые системы электроснабжения не демаскируют позиции войск. Также новинки позволят сэкономить значительные средства,считают эксперты.

«На учениях можно будет проверить на практике, как солнечные и ветряные системы могут обеспечить потребности войск. А дизельное топливо, которое сэкономят эти источники энергии, лучше потратить на заправку боевых машин. В любом случае по итогам маневров будут написаны наставления и другие руководящие документы по применению солнечных и ветряных станций», — сказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

В ходе учений военные проверят, насколько эффективно смогут применяться в армии ветряные и солнечные генераторы и какие объекты они смогут стабильно обеспечивать электричеством.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:Маневры с энергией: на учениях «Кавказ-2020» испытают экогенераторы