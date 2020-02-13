Военнослужащий сделал предложение любимой на полигоне среди танков

В Московской области военный сделал предложение руки и сердца своей любимой необычным способом. Ему в этом помогли служащие танкового подразделения.

Шестнадцать танков Т-72Б2 гвардейской танковой армии Западного военного округа выстроились в форме большого сердца на полигоне Алабино в Подмосковье. В центре фигуры расположился «главный герой» и его возлюбленная. Он встал на колено и предложил выйти за него замуж. Момент был заснят на видео

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Парень рассказал, что предложение не делал примерно месяц, готовился. Он отметил, что осуществить задуманное было тяжело, однако вышестоящие офицеры поняли влюбленного военного и помогли провести мероприятие на высшем уровне, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ