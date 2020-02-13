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Военнослужащий сделал предложение любимой на полигоне среди танков

В Московской области военный сделал предложение руки и сердца своей любимой необычным способом. Ему в этом помогли служащие танкового подразделения.

Шестнадцать танков Т-72Б2 гвардейской танковой армии Западного военного округа выстроились в форме большого сердца на полигоне Алабино в Подмосковье. В центре фигуры расположился «главный герой» и его возлюбленная. Он встал на колено и предложил выйти за него замуж. Момент был заснят на видео

Парень рассказал, что предложение не делал примерно месяц, готовился. Он отметил, что осуществить задуманное было тяжело, однако вышестоящие офицеры поняли влюбленного военного и помогли провести мероприятие на высшем уровне, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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