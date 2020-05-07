Водителя нашли мертвым в багажнике своей машины на Алтае

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В окрестностях села Еланда Чемальского района в багажнике машины было найдено тело мужчины. Об этом пишет портал «Горно-Алтайск Инфо».

Сообщается, что местные жители не стали самостоятельно открывать авто, так как из него шел отчетливый трупный запах. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело погибшего мужчины. Им оказался владелец машины. Как стало известно, на переднем пассажирском сиденье обнаружены следы пожара, иномарка закрыта изнутри, а ключ вставлен в замок зажигания.

Выяснилось, что 24-летний житель Барнаула занимался частным извозом. При этом у него были долги, которые он не мог вернуть. Кредиторы требовали продать автомобиль и рассчитаться. Из-за этого мужчина впал в депрессию и уехал из Барнаула. Отметим, что сейчас устанавливаются подробности трагедии.

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