«Водитель весь в кровище»: Катя Гордон попала в ДТП

Известная телеведущая, сегодняшняя именинница, Катя Гордон стала участницей ДТП. Авария случилась в Москве за день до личного праздника знаменитости. О ЧП рассказала сама звезда. Она выложила в Инстаграм фотографию с места столкновения и поведала о подробностях инцидента.

Знаменитость ехала на автомобиле такси, желая попасть в аэропорт. Внезапно иномарку марки KIA сзади протаранил универсал Лада Ларгус. По счастливой случайности, сама Катя Гордон сумела избежать серьезных травм. А вот водителю такси повезло гораздо меньше. По словам телеведущей, он был весь в крови.

После ДТП Катя призвала всех радоваться жизни и сегодняшнему дню. Знаменитость отметила, что сама сейчас очень довольна тем, что жива, находится в порядке и может писать о происходящем, сообщает Рамблер.