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Водитель сбил молодую женщину, уходя от полицейской погони

В городе Бийске Алтайского края легковой автомобиль «Тойота», пытаясь скрыться от полиции, на большой скорости сбил 27-летнюю местную жительницу. Она скончалась на месте ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, за рулём иномарки был 21-летний молодой человек. Он ехал на скорость около 160 километров в час, пытаясь скрыться от полиции. В какой-то момент машина потеряла управление, выехала на тротуар и сбила стоявшую там женщину, после чего врезалась в столб.

Сообщается, что у погибшей осталась 8-летняя дочь. Водитель в результате ДТП получил сотрясение мозга, у его пассажира «отказали ноги». Возможно, водитель был в нетрезвом состоянии. 

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