Водитель сбежал от полицейских после вялой погони в Приморье

Ночью во Владивостоке сотрудники полиции попытались задержать подозрительного гражданина на автомобиле Toyota Prius. Для этого они устроили погоню, которая оказалась вялой и закончилась провалом. Момент ЧП был заснят видеокамерами.

При просмотре видеоролика можно заметить, что ни 37-летний нарушитель на арендованном авто, ни правоохранители гонок по городу не устраивали. Первый неспешно уезжал прочь, последние в таком же темпе преследовали дебошира. При этом имели место таран, уговоры лихача, а также попытка задержать мужчину.

что ни гонщик на гибридном Toyota Prius, ни полицейские сильно по городу не гоняли. Всё проходило неспешно, но экспрессивно: с тараном, преследованием с уговорами, попыткой задержания. Стражи порядка были очень близки к успеху, уже оказавшись в салоне японской иномарки. Однако преступник все равно уехал, затем выехал на лед водоема, бросил авто и убежал. Личность злоумышленника уже известна полицейским. Теперь его ищут, сообщает Лайф.

Видео: Лайф