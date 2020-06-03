Водитель Приоры оставил машину без двери, остановившись на трассе

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Водитель Лады Приоры спровоцировал опасное ДТП на трассе в Дагестане. Из-за аварии машина безалаберного автомобилиста осталась без двери. Момент ЧП был заснят на видео.

При просмотре можно заметить, как водитель белой Приоры остановился на обочине. Он решил вместе с пассажиром выйти из салона своего авто. По всей видимости, в зеркало заднего вида мужчина посмотреть забыл. В итоге в дверь его машины мгновенно влетела «девятка».

В результате ДТП дверь Приоры была искорежена. Можно предположить, что ВАЗ-2109 также серьезно пострадал, сообщает РЕН ТВ.