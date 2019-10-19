Водитель погиб в столкновении с фурой на М-4 «Дон»

45-летний мужчина погиб в аварии, которая произошла 18 октября на территории Ростовского региона. Это случилось неподалеку от Тарасовского, примерно в 15:30.

По предварительной информации, 45-летний автомобилист, управляя Ладой Приорой, выехал на полосу для встречных машин. Это произошло на 878-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». После чего отечественная машина влетела в фуру Volvo.

В результате происшествия виновник столкновения получил смертельные повреждения. 38-летний дальнобойщик остался невредимым. По факту ЧП начата проверка, сообщает ДонДэй.

Фото: ДонДэй