Водитель погиб, шестеро пострадали в ДТП в Омске

Ранним утром 8 октября в Омске разбилась Лада Гранта. В результате аварии на улице Кирова погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадали еще шесть человек.

Известно, что инцидент случился примерно в 04:15. 28-летний автомобилист, управляя Ладой, направлялся в сторону 4-ой Транспортной улицы. Он протаранил забор недостроенного метро, сообщает Новый Омск.

В итоге сам автолюбитель умер от полученных повреждений. Еще шесть пассажиров (мужчины 20-34 лет) отечественного седана получили различные увечья и были доставлены в больницу. Известно, что трое потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ГИБДД по Омской области