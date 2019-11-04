Водитель каршеринга устроил дрифт днем на оживленной дороге

В Москве неизвестный автомобилист устроил дрифт на арендованной машине компании Делимобиль. Опасное вождение было снято очевидцами на оживленной улице посреди бела дня.

Видео с места событий разместили в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. На кадрах можно заметить каршеринговый седан VW Polo, который несется под управлением лихача, виляя по дороге.

Машина успевает пересечь двойную сплошную линию и проехаться по встречной полосе. К счастью, Polo не врезался и не сбил других участников движения.