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Водитель каршеринга устроил дрифт днем на оживленной дороге

В Москве неизвестный автомобилист устроил дрифт на арендованной машине компании Делимобиль. Опасное вождение было снято очевидцами на оживленной улице посреди бела дня.

Видео с места событий разместили в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. На кадрах можно заметить каршеринговый седан VW Polo, который несется под управлением лихача, виляя по дороге.

Машина успевает пересечь двойную сплошную линию и проехаться по встречной полосе. К счастью, Polo не врезался и не сбил других участников движения.

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