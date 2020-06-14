Водитель городского автобуса защитил бабушку от грабителя

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В Венгрии водитель автобуса защитил бабушку от грабителя и стал героем. Инцидент случился на прошлой неделе, когда шофер ехал по городу Мишкольцу.

Во время своего рейса водитель увидел, что на одной и з улиц грабитель пытается отобрать сумку у бабушки. Старушка рьяно сопротивлялась и не желала «дарить» незнакомцу свое имущество. Шофер быстро затормозил, вышел и пошел отгонять грабителя.

После «победы» над злоумышленником водитель посадил пенсионерку в свой автобус и довез. Местные СМИ отметили, что у шофера есть опыт военной службы в Ираке. Грабителя уже ищут полицейские, пишут Вести.