Водитель более двух тысяч раз нарушил ПДД и был задержан

Сотрудники дородной полиции задержали в Москве водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что 34-летнего мужчину на BMW остановили для проверки документов в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе. Выяснилось, что у его прав истек срок действия. Полицейским пришлось разбить стекло передней двери, чтобы задержать мужчину, который отказывался покинуть авто.

Выяснилось, что водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений. Его административно арестовали на семь суток за неуплату штрафов в установленный срок.

Фото — ГУ МВД по г. Москва