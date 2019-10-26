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Во время взрыва в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек

Во время взрыва газового баллона в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС

Особенно серьёзные травмы получил 17-летний подросток, сейчас он находится в реанимации детской республиканской больницы. Ещё одного взрослого также поместили в реанимацию, сейчас его обследуют врачи. Пятеро пострадавших от госпитализации отказались. У них диагностированы ожоги и оглушение взрывной волной.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

Сообщается, что около 8 часов утра по местному времени (3 часа ночи по московскому времени) сотрудники пришли в кафе и начали готовить пищу. В какой-то момент в помещении почувствовали запах газа. Газовщиков вызывать не стали, а попытались самостоятельно устранить утечку. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. 

Взрыв случился в кафе, которое находится в доме №25 на улице Ленина в Улан-Удэ. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.

Фото: Ариг Ус

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