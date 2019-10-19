Во время ВОВ в Москве объявлено осадное положение

Шел первый год Великой Отечественной войны. Немцы упорно рвались к Москве. 19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу районах.

Постановление, в частности, предписывало «нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте».

Было объявлено, что «… оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 км западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии Г.К. Жукову, а на начальника гарнизона города Москвы генерала-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на её подступах». Было запрещено всякое уличное движение с 12 часов ночи до 5 часов утра. Для охраны порядка в распоряжение коменданта Москвы генерал-майора К.Р. Синилова предоставлены войска внутренней охраны НКВД, милиция и рабочие отряды. Город ощетинился стальными противотанковыми «ежами» и надолбами. Баррикады перегородили улицы и въезды в столицу. Сотни тысяч москвичей участвовали в строительстве укреплений.

В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над столицей.

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