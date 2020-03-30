Во время весеннего призыва в армию введут дополнительные меры безопасности

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Министерство обороны России введет дополнительные меры во время весеннего призыва в армию, который начнется в апреле. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям».

Так, все военкоматы страны оборудованы постами контроля и изолированными помещениями, чтобы мужчины, которые проходят медицинское освидетельствование, меньше пересекались друг с другом.

Все партии призывников будут ждать отправки в специальных отдельных помещениях, где они не будут контактировать с другими группами. А после прибытия к месту службы все призывники в обязательном порядке будут проходить двухнедельный карантин.

Новобранцы, у которых выявят новое заболевание, будут помещены под наблюдение к медикам. «В армии железная дисциплина. Карантин, разделение групп — всё это должно дать результаты. Но необходимо жестко контролировать соблюдение всех требований», ― отметила в разговоре с «Известиями» врач-инфекционист Анна Орешкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: У солдата карантин: как призывников защитят от инфекции

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