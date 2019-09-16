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Во время пожара в жилом доме погибли восемь человек

В Красноярске во время пожара в жилом доме погибли восемь человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Пожар в многоквартирном доме произошёл в ночь на понедельник, 16 сентября на улице Гусарова. По данным СМИ, в результате ЧП погибли прокурор Лесосибирска и его семья, а также семья сестры прокурора. Среди погибших четверо детей. 

«КП-Красноярск» сообщает, что прокурор Василий Федорцов вместе с женой и двумя детьми вернулся с отдыха в Таиланде и решил по дороге в Лесосибирск заночевать в гостях у сестры. 

Сейчас основная версия случившегося – короткое замыкание. Есть данные, что в квартире включили электрокамин, в результате чего проводка в старом пятиэтажном доме не выдержала и начался пожар. Также рассматривается и версия о неосторожном обращении с огнём.

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